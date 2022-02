Geschreven door Jessica Westdijk 05 feb 2022 om 11:02

Eerder lukte het Ajax al niet om de contracten van Brian Brobbey en Noussair Mazraoui te verlengen. Hetzelfde lijkt nu te gaan gebeuren met Ryan Gravenberch, die nog tot volgend jaar zomer vastligt in Amsterdam.

“Ze zijn er nog niet uit, het is ook maar zeer de vraag of ze eruit gaan komen over een nieuw contract. Ik denk dat het heel moeilijk gaat worden”, aldus Mike Verweij in de Kick-off Podcast van De Telegraaf. Lange tijd was de intentie er wel om bij te tekenen, maar inmiddels is het al langere tijd stil rondom een nieuw contract voor Gravenberch en dat is meestal geen goed nieuws.¬†“In eerste instantie zag het erg goed uit, maar er is best veel belangstelling voor hem. Ik denk dat ze er niet uit gaan komen.”

Om nog iets aan de middenvelder te verdienen, zal Ajax hem dus komende zomer moeten verkopen.