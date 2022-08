Geschreven door Jessica Westdijk 02 aug 2022 om 09:08

Anass Salah-Eddine heeft zijn contract bij Ajax verlengd tot medio 2025, de verdediger lag nog maar een seizoen vast maar daar komen nu dus twee seizoenen bij.

In 2018 kwam de verdediger over uit de jeugdopleiding van AZ. Hij startte bij Ajax O17 en stroomde via de O19 door naar Jong Ajax. Het seizoen 2020/2021 miste hij grotendeels vanwege een zware blessure, maar afgelopen seizoen was hij weer fit. Hij kwam tot 25 wedstrijden in Jong Ajax en mocht in de laatste speelronde van de Eredivisie zijn debuut maken in Ajax 1. Tegen Vitesse viel Salah-Eddine 26 minuten in.

Nu wil Ajax hem meer Eredivisie-ervaring laten opdoen en daarom wordt hij dit seizoen verhuurd aan FC Twente. De 20-jarige verdediger mag daar gaan bewijzen dat hij klaar is voor dit niveau. FC Twente eindigde afgelopen knap als vierde. Het gaat daardoor de voorrondes van de Conference League in. Donderdag 11 augustus start het met een duel bij FK Cukaricki in Belgrado. Maar eerst gaat FC Twente zondag in de Eredivisie op bezoek bij NEC. Salah Eddine kan dan mogelijk al zijn debuut maken.