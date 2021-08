Geschreven door Jessica Westdijk 04 aug 2021 om 09:08

Christian Rasmussen heeft dinsdag zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij Ajax. De Deense aanvaller ligt nu tot medio 2024 vast in Amsterdam, dat was tot medio 2022.

In de zomer van 2019 maakte Rasmussen de stap van FC Nordsjaelland naar Ajax. Een jaar later maakte hij zijn debuut in het betaald voetbal, toen hij met Jong Ajax in actie kwam tegen Roda JC. Hij speelde afgelopen seizoen 16 wedstrijden voor de beloften, ondanks dat hij een tijd uit de roulatie was met een hamstringblessure.

Tijdens de voorbereiding sloot hij dit seizoen aan bij Ajax 1 en kwam hij in actie tegen onder andere HFC, Paderborn en Anderlecht. Dit seizoen zal hij weer vooral zijn minuten gaan maken in het Jong Ajax van John Heitinga. Maar hij streeft natuurlijk naar meer: “Mijn debuut maken in Ajax 1 is mijn doel. In Jong Ajax wil ik de vaste spits worden en ik wil veel meetrainen met Ajax 1”, vertelt hij aan Ajax TV.