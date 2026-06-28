Controverse om afgekeurde goal ex-Ajacied Colombia - Portugal

Davinson Sánchez leek Colombia in de slotfase van de WK-topper tegen Portugal naar een overwinning te koppen, maar de voormalig Ajacied zag zijn treffer op uiterst controversiële wijze afgekeurd worden. De centrale verdediger leek de winnende 1-0 binnen te knikken, maar vanwege buitenspel ging er een streep door het doelpunt.

Daar was veel discussie over, aangezien het volgens velen een geldige treffer had moeten zijn. Colombia was over de gehele wedstrijd de gevaarlijkste ploeg. Jhon Córdoba was al vroeg dichtbij met een kopbal en kreeg later nog een grote kans, terwijl ook Luiz Díaz en Jhon Arias dicht bij een openingstreffer waren. Portugal stelde daar voor rust slechts enkele pogingen van Bruno Fernandes en Rúben Neves tegenover.

Na de pauze bleef het duel lange tijd in evenwicht, totdat Sánchez in de absolute slotfase leek uit te groeien tot de held van Colombia. De oud-verdediger van Ajax kopte raak, maar na ingrijpen van de arbitrage werd het doelpunt wegens buitenspel afgekeurd. Die beslissing zorgde voor veel controverse, omdat de treffer volgens veel kijkers en analisten gewoon goedgekeurd had moeten worden.