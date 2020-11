Geschreven door Jessica Westdijk 02 nov 2020 om 16:11

Ajax leek tot nu toe vrij goed door de coronacrisis heen te komen, maar vlak voor het duel met FC Midtjylland hebben maar liefst 11 spelers positief getest. Dat betekent dat zij er morgen in Denemarken niet bij zijn. Onder andere Andre Onana, Davy Klaassen, Dusan Tadic en Ryan Gravenberch ontbreken.

Daardoor reist Ajax met slechts 17 spelers naar Denemarken voor het belangrijke duel. Omdat ook Maarten Stekelenburg er niet bij is, is Kjell Scherpen is de enige doelman in de selectie. Zie hieronder de selectie:

Scherpen

Schuurs

Mazraoui

Blind

Martínez

Tagliafico

Klaiber

Timber

Álvarez

Ekkelenkamp

Neres

Antony

Promes

Traoré

Huntelaar

Brobbey

Jensen