'Coronavibes' in Amsterdam: "Nederlaag voor het betaalde voetbal"

De wedstrijd tegen Ajax werd in een leeg stadion met 2-0 verloren door FC Groningen. "Sowieso een nederlaag voor het betaalde voetbal. Het viel me ook niet mee, in een lege ArenA. Je kreeg weer een beetje coronavibes", begint Van Mosselveld in De Bestuurskamer.

FC Groningen wilde de wedstrijd tegen Excelsior graag naar later in het weekend verschuiven, maar dat ging niet. "Dat verzetten kon niet vanwege de gemeente, omdat ook Sparta en Feyenoord thuis speelden. In Rotterdam is de policy dat er maar één club per dag mag spelen:, legt Van Mosselveld uit. "Dus kon onze wedstrijd niet worden verplaatst."

De algemeen directeur van FC Groningen vindt dat een opvallend beleid. "Dat beleid is op zichzelf natuurlijk bijzonder, aangezien Excelsior en Sparta weinig met elkaar van doen hebben. Bovendien liggen ze net zo ver uit elkaar als de meeste clubs in Brabant", merkt hij op. "Al die gemeenten, stadioneigenaren en clubs die op bepaalde tijden niet tegen elkaar mogen spelen… We doen er in Nederland wel alles aan om zoveel mogelijk uitzonderingen te creëren."