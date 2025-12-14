Studio Sedee
Guus Hiddink over Ajax: "Het fundament is helemaal weggevaagd"
Ajax Podcasts

'Coronavibes' in Amsterdam: "Nederlaag voor het betaalde voetbal"

Max
bron: De Bestuurskamer
Frank van Mosselveld
Frank van Mosselveld Foto: © BSR Agency

Frank van Mosselveld baalt van de manier FC Groningen vorige week twee wedstrijden moest spelen. Nadat het duel met Ajax dinsdagmiddag werd uitgespeeld, moest de ploeg van Dick Lukkien vrijdagavond naar Rotterdam voor de wedstrijd tegen Excelsior. 

De wedstrijd tegen Ajax werd in een leeg stadion met 2-0 verloren door FC Groningen. "Sowieso een nederlaag voor het betaalde voetbal. Het viel me ook niet mee, in een lege ArenA. Je kreeg weer een beetje coronavibes", begint Van Mosselveld in De Bestuurskamer

FC Groningen wilde de wedstrijd tegen Excelsior graag naar later in het weekend verschuiven, maar dat ging niet. "Dat verzetten kon niet vanwege de gemeente, omdat ook Sparta en Feyenoord thuis speelden. In Rotterdam is de policy dat er maar één club per dag mag spelen:, legt Van Mosselveld uit. "Dus kon onze wedstrijd niet worden verplaatst."

De algemeen directeur van FC Groningen vindt dat een opvallend beleid. "Dat beleid is op zichzelf natuurlijk bijzonder, aangezien Excelsior en Sparta weinig met elkaar van doen hebben. Bovendien liggen ze net zo ver uit elkaar als de meeste clubs in Brabant", merkt hij op. "Al die gemeenten, stadioneigenaren en clubs die op bepaalde tijden niet tegen elkaar mogen spelen… We doen er in Nederland wel alles aan om zoveel mogelijk uitzonderingen te creëren."

