Correia spiegelt spits aan Weghorst: "Was toen ook een bonenstaak"

Telstar-coach Anthony Correia hoopt dat Milan Zonneveld zich kan ontwikkelen zoals Wout Weghorst. De spits kwam deze zomer over van Quick Boys.

Voor de 21-jarige Zonneveld word het zijn eerste seizoen in het betaald voetbal. Trainer Correia ziet veel potentie in de boomlange aanvaller. "Wout Weghorst kwam ook laat van de amateurs en speelde op diezelfde leeftijd ongeveer bij FC Emmen", vertelt de oefenmeester aan Voetbal International.

Correia speelde zelf nog regelmatig tegen de spits van Ajax. "Toen was hij ook nog een lange bonenstaak", herinnert hij. "Maar ik dacht vooral: Jeetje, deze gozer heeft een enorme drive en loopt dwars door iedereen heen. Nu heeft die lange bonenstaak een paar spierballen waar je u tegen zegt en speelt hij in Oranje. Stel nou dat Milan qua fysieke voorwaarden ook zoiets kan creëren, dan denk ik dat hij een mooie toekomst in het betaald voetbal kan hebben."