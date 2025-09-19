Cox krijgt kritiek: "De haat tussen Ajax en Feyenoord speelde op"

Johan Derksen sprak bij Vandaag Inside openhartig over de overleden artiest Gerard Cox, die maandag op 83-jarige leeftijd overleed. Cox stond bekend als een veelzijdig entertainer, maar ook als iemand die nooit terugschrok voor scherpe kritiek en uitgesproken meningen. Voor Derksen was hij een voorbeeld in durf en eerlijkheid.

"Gerard Cox was eigenlijk mijn grote voorbeeld. Hij was de laatste boze, witte man die alles durfde te zeggen. Dat heeft hij zijn hele carrière gedaan. Ik heb daar enorm van genoten. Helaas zijn nu alleen Jan Slagter en ik nog over, maar dat zal ook niet zo lang meer duren. Ik vond Gerard een prima kerel. Ik heb hem wel eens geïnterviewd en dan heb je een leuke avond", vertelde Derksen.

Toch had Derksen ook een kritische noot over Cox’ manier van werken. "Eén negatief ding over hem. In de tijd dat de Feyenoord-krant bestond, was Jan Zwart daar hoofdredacteur. Zwart was echt een vriend van Gerard Cox en die maakte hem dan een beetje gek. Dan schreef Gerard Cox elke week een vernietigend stuk over Michael van Praag, de Volkskrant, Ajax, 020, Amsterdam. Dat was in de tijd dat de haat tussen de Ajax en Feyenoord enorm opspeelde. Ik vond dat onverantwoord, maar Jan Zwart had daar schijt aan, die vond dat juist mooi omdat het scoorde. Dat hij zich daarvoor leende, dat heb ik nooit begrepen."