2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Crisis bij Ajax? "Ruis op de lijn tussen Fred Grim en spelersgroep"

Amber
bron: Branie Podcast
Fred Grim
Fred Grim Foto: © BSR Agency

De remise van Ajax op bezoek bij PEC Zwolle (0-0) heeft de nodige stof doen opwaaien. Volgens Parool-journalist Jop van Kempen bevindt de ploeg zich onder trainer Fred Grim in een zorgwekkende neerwaartse spiraal. In de podcast Branie velt de Ajax-watcher een hard oordeel over de huidige tactische malaise en de verhoudingen binnen de selectie.

Het grootste pijnpunt ligt volgens Van Kempen bij de uitvoering van het strijdplan. Tegen PEC Zwolle was de onmacht op het veld pijnlijk zichtbaar. De journalist zag een ploeg die vasthield aan een tactiek die simpelweg niet werkte, zonder dat er vanuit de spelers of de bank werd ingegrepen.

Van Kempen licht toe: "Het idee vooraf kwam totaal niet overeen met wat er uiteindelijk op het veld gebeurde. Ik herinner me een moment waarop Klaassen de bal kaatste op Sutalo. Het veld was wat onhandig en slecht, maar de pass kwam veel te hoog aan. Sutalo kon daardoor niets anders doen dan de bal naar voren rossen. We moeten hard en eerlijk zijn: het is ronduit slecht dat Ajax blijft vasthouden aan een totaal onwerkbaar plan."

Wat de situatie volgens de verslaggever extra kwalijk maakt, is het gebrek aan communicatie en flexibiliteit. De chemie tussen de trainer en zijn elftal lijkt ver te zoeken wanneer het plan niet direct resultaat oplevert. "Vanuit de spelersgroep komt niemand op het idee om het anders aan te pakken. Vanaf de bank wordt het probleem wel gezien, maar Fred Grim is niet bij machte om het speelplan aan te passen. Tijdens de wedstrijd blijken ze bovendien niet in staat om een plan B uit te voeren. Dat vind ik hoogst kwalijk, want het betekent dat er veel ruis zit op de lijn tussen trainer en spelersgroep", aldus Van Kempen.

Door de aanhoudende sportieve malaise begint de druk op Fred Grim toe te nemen. Van Kempen vindt dan ook dat de technische leiding, in de persoon van Jordi Cruijff, de positie van de oefenmeester serieus moet evalueren. "Vanuit zijn rol als technisch directeur moet hij zichzelf de vraag stellen: is het zinvol om door te gaan met Fred Grim? Je moet de plussen en minnen tegen elkaar afwegen. Voor mij is een dikke, vette min dat een trainer die een verkeerd plan maakt, niet in staat is om dat tijdens de wedstrijd te herstellen."

