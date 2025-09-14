Kick-off podcast
Driessen tegen Ajax-transfer: "Dat vind ik altijd problematisch"
Meldingen
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Crisis' bij Inter in aanloop naar duel met Ajax: "Totaal anders"

Thomas
bron: La Gazetta dello Sport
Lautaro Martinez en Marcus Thuram
Lautaro Martinez en Marcus Thuram Foto: © Pro Shots

Ajax ontvangt woensdagavond Internazionale in de Johan Cruijff Arena voor de eerste groepswedstrijd van de Champions League. De Italianen stappen met een hoop zorgen en een pijnlijke nederlaag tegen Juventus het vliegtuig in naar Amsterdam. Onder leiding van ex-Ajacied Cristian Chivu zijn de resultaten inconsistent en de kritiek op hem heerst. Ajax treft Inter dus op een moment dat het onrustig is bij de club uit Milaan.

Inter verloor met 4-3 van Juventus en pakte onder Chivu slechts drie punten uit de eerste drie Serie A-wedstrijden. Toch was Chivu in zijn analyse ook complimenteus richting zijn elftal. "We speelden geweldig, zowel in de eerste als in de tweede helft. Maar wij zullen bepaalde momenten moeten begrijpen, zeker in de laatste tien minuten." In dat laatste deel van de wedstrijd gaf Inter de voorsprong uit handen en sloeg Juventus tweemaal toe.

"Zij schoten de ballen de tribunes in als zij in de problemen kwamen", aldus Chivu. "Het gaat erom te begrijpen wanneer je bepaalde dingen wel en niet moet doen tijdens een wedstrijd. Als je veel energie hebt verbruikt om een wedstrijd om te draaien, moet je die situatie op een andere manier controleren. Het draait om ervaring, maar we willen de positieve punten benadrukken, ook al keren we met de spijt terug dat we met lege handen staan."

Ondanks de woorden van Chivu is het vertrouwen in Milaan broos. In de Italiaanse media klinkt stevige kritiek op het huidige Inter én op het transferbeleid. La Gazzetta dello Sport schreef: "Het gevoel heerst dat Inter deze zomer ingrijpende veranderingen nodig had bij de basisspelers, niet bij de reserves. Er was een breuk met het recente verleden nodig, ook om frisheid, enthousiasme en energie te brengen op plekken waar teleurstelling en spanning heersten en nog steeds heersen. Bovendien had de verdediging op een andere manier versterkt moeten worden, wat ook een diepgaande reflectie over Sommer oproept."

Ook Chivu zelf ontkomt niet aan de storm. "Hij lijkt de belichaming van de crisis bij Inter. Hij werd op de bank gezet ondanks zijn onervarenheid en probeerde Inzaghi’s ploeg te vervangen met dezelfde spelers die ook zijn voorganger gebruikte. Tot nu toe is dat niet gelukt. Sterker nog, de prestaties zijn alleen maar verslechterd. En de poging om daarin te slagen lijkt bijzonder zwaar: hoe kunnen dezelfde spelers, die jarenlang op exact dezelfde manier hebben gespeeld, ineens iets totaal anders doen en dan ook nog goed en succesvol?"

Gerelateerd:
Henry van der Vegt

Van der Vegt analyseert "Was te weinig om van dit Ajax te winnen

0
Kasper Dolberg

Kraay heeft andere mening over Ajax-spitsen: "Geweldige combinatie"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Champions League
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit naar Ajax-speler: "Hij is nogsteeds een dooie"

0
Owen Wijndal in discussie met Mika Godts

Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

0
Mirte van Koppen juicht na haar goal voor Ajax

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

0
Bram van Polen

Bram van Polen enthousiast: "Het is wel echt een Ajax-spits"

0
Hakim Ziyech

Deze voormalig Ajax-spelers zijn nog transfervrij op te pikken

0
Aaron Bouwman in de Johan Cruijff Arena

ESPN noemt Ajax-talenten tussen deze 20 parels in de Eredivisie

0
Danny Koevermans

Koevermans reageert op 'verrassende' statistiek: "Had Ajax verwacht"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd