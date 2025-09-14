'Crisis' bij Inter in aanloop naar duel met Ajax: "Totaal anders"

Ajax ontvangt woensdagavond Internazionale in de Johan Cruijff Arena voor de eerste groepswedstrijd van de Champions League. De Italianen stappen met een hoop zorgen en een pijnlijke nederlaag tegen Juventus het vliegtuig in naar Amsterdam. Onder leiding van ex-Ajacied Cristian Chivu zijn de resultaten inconsistent en de kritiek op hem heerst. Ajax treft Inter dus op een moment dat het onrustig is bij de club uit Milaan.

Inter verloor met 4-3 van Juventus en pakte onder Chivu slechts drie punten uit de eerste drie Serie A-wedstrijden. Toch was Chivu in zijn analyse ook complimenteus richting zijn elftal. "We speelden geweldig, zowel in de eerste als in de tweede helft. Maar wij zullen bepaalde momenten moeten begrijpen, zeker in de laatste tien minuten." In dat laatste deel van de wedstrijd gaf Inter de voorsprong uit handen en sloeg Juventus tweemaal toe.

"Zij schoten de ballen de tribunes in als zij in de problemen kwamen", aldus Chivu. "Het gaat erom te begrijpen wanneer je bepaalde dingen wel en niet moet doen tijdens een wedstrijd. Als je veel energie hebt verbruikt om een wedstrijd om te draaien, moet je die situatie op een andere manier controleren. Het draait om ervaring, maar we willen de positieve punten benadrukken, ook al keren we met de spijt terug dat we met lege handen staan."

Ondanks de woorden van Chivu is het vertrouwen in Milaan broos. In de Italiaanse media klinkt stevige kritiek op het huidige Inter én op het transferbeleid. La Gazzetta dello Sport schreef: "Het gevoel heerst dat Inter deze zomer ingrijpende veranderingen nodig had bij de basisspelers, niet bij de reserves. Er was een breuk met het recente verleden nodig, ook om frisheid, enthousiasme en energie te brengen op plekken waar teleurstelling en spanning heersten en nog steeds heersen. Bovendien had de verdediging op een andere manier versterkt moeten worden, wat ook een diepgaande reflectie over Sommer oproept."

Ook Chivu zelf ontkomt niet aan de storm. "Hij lijkt de belichaming van de crisis bij Inter. Hij werd op de bank gezet ondanks zijn onervarenheid en probeerde Inzaghi’s ploeg te vervangen met dezelfde spelers die ook zijn voorganger gebruikte. Tot nu toe is dat niet gelukt. Sterker nog, de prestaties zijn alleen maar verslechterd. En de poging om daarin te slagen lijkt bijzonder zwaar: hoe kunnen dezelfde spelers, die jarenlang op exact dezelfde manier hebben gespeeld, ineens iets totaal anders doen en dan ook nog goed en succesvol?"