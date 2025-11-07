'Crisis in Amsterdam: Ajax denkt na over verandering in structuur'

Het vertrek van John Heitinga en Alex Kroes kan grotere gevolgen hebben dan alleen op sportief vlak. Volgens Het Parool overweegt Ajax om de huidige organisatiestructuur tegen het licht te houden en mogelijk te herzien.

Donderdag kwam de club in een nieuwe crisis terecht: Heitinga werd op non-actief gezet, terwijl technisch directeur Kroes zijn functie neerlegde. Kroes had al langer twijfels over zijn toekomst in Amsterdam. Hij ervaarde de 'politieke bestuurscultuur' binnen de club als 'zeer onaangenaam' en wees meerdere verzoeken tot contractverlenging af.

Ook binnen de bestuursraad rommelt het. Pim van Dord, lid van de raad, kondigde onlangs zijn vertrek aan om dezelfde reden: het politieke spel dat volgens hem te veel invloed heeft binnen Ajax.

De kritiek lijkt nu effect te hebben. Het Parool meldt dat de clubleiding bij de komende Algemene Ledenvergadering (ALV) wil praten over het aanpassen van het bestuursmodel.

Op dit moment moeten belangrijke beslissingen worden goedgekeurd door drie organen: de bestuursraad, de raad van commissarissen en de directie. Binnen de club klinkt al langer de kritiek dat dit systeem traag en onwerkbaar is. Ajax onderzoekt daarom een nieuwe structuur waarmee sneller besluiten kunnen worden genomen.