Ajax krijgt transfertip: "Er moet meer uit te halen zijn"
Crisis in Amsterdam: "Ajax moet met spoed nieuwe bazen aanstellen"

Arthur
bron: Algemeen Dagblad
Alex Kroes
Alex Kroes Foto: © Pro Shots

Ajax heeft tegen Excelsior een nieuwe dieptepunt bereikt, schrijft Johan Inan in het Algemeen Dagblad. De ploeg ging met 1-2 onderuit tegen de Rotterdamse club en leed zo voor het eerst een thuisnederlaag tegen Excelsior. De sportieve malaise verhoogt ook de druk binnen de clubleiding.

"De historische nederlaag van Ajax tegen Excelsior (1-2) maakt duidelijk dat de directie in Amsterdam met spoed de nieuwe technische bazen moet aanstellen. John Heitinga is pas twee weken weg uit de ArenA, maar de club staat weer helemaal in vuur en vlam. Nog niet eerder droop Ajax dit seizoen zo pijnlijk af als zaterdag in de Johan Cruijff ArenA", schrijft Inan.

De Ajax-supporters lieten hun onvrede duidelijk merken. "De fans, die de saaie eerste helft nog gelaten ondergingen, trakteerden het elftal van interim-coach Fred Grim op een snerpend fluitconcert en massaal boegeroep. De spelers waren nog niet aan de ereronde begonnen of ze zagen al dat ook de harde kern inmiddels in woede ontstak. Ze werden uitgefloten en uitgejouwd."

Aanvoerder Kenneth Taylor begrijpt de reactie van het publiek. Volgens hem speelt het gebrek aan vertrouwen ook een rol in de slechte prestaties. "Het beste medicijn is wedstrijden winnen. En dit was er zo één die je moest winnen. Dit was gewoon een disaster. We moeten dit zo snel mogelijk om zien te draaien. Dinsdag moeten we er staan. Dat klinkt simpel, maar zo is het wel."

