Cristian Chivu baalt: "Hij had een clausule in zijn contract"
Cristian Chivu baalt van voormalig PSV'er Denzel Dumfries. De rechtervleugelverdediger vertrekt bij het Inter van de Roemeense oud-Ajacied en gaat aan de slag bij Real Madrid.
"Denzel heeft zijn werk gedaan...", zegt Chivu in gesprek met La Gazzetta dello Sport. "Hij had een clausule in zijn contract en Inter kon niets doen om hem tegen te houden. We moeten klaarstaan om de juiste vervanger te halen, en begrijpen wat we nodig hebben om in de toekomst een kwaliteitssprong te maken."
De voormalig Ajacied en huidig hoofdtrainer van de Italiaanse grootmacht blijft zelf wel aan Inter verbonden. "Misschien als ik drie wedstrijden achter elkaar verlies... Dat is de realiteit van het voetbal. Ik begrijp waarom spelers contracten voor vijf jaar krijgen en trainers maar voor twee jaar. De trainer is degene die als eerste verantwoording af moet leggen. Of het nu eerlijk is of niet, zo is het nu eenmaal", aldus Chivu.
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Cristian Chivu baalt: "Hij had een clausule in zijn contract"
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