Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Cristian Chivu even terug bij Ajax: "Hij doet geweldig werk"

bron: Persconferentie
Cristian Chivu en John Heitinga
Cristian Chivu en John Heitinga Foto: © BSR Agency

Cristian Chivu kende een fijne terugkeer in de Johan Cruijff ArenA. De voormalig speler van Ajax won met Inter met 0-2 van zijn oude club. 

Chivu speelde tussen 1999 en 2003 voor Ajax voordat hij naar AS Roma verkaste. Woensdagavond was hij dus even terug in Amsterdam en dat zorgde voor een hereniging met oude bekenden, waaronder John Heitinga. "Johnny doet geweldig werk. Ik was blij om hem te zien en om alle mensen te zien uit mijn periode bij de club", vertelt de Roemeen na afloop op de persconferentie.

Inter kent geen goede start van het seizoen, maar is nu wel goed begonnen aan de Champions League. "Ik voel me niet minder dan een andere coach. Ik doe mijn werk en probeer het beste te geven voor het team en de club, want dat is wat een coach moet doen. Het gaat mij niet om mijn reputatie", benadrukt Chivu, die in de media al genoeg kritiek kreeg. "Die interesseert me niets. Het gaat mij om werken voor het team en het team beter maken."

Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Cristian Chivu
