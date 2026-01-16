Cristian Willaert: "Ajax kan daar niet meer mee concurreren"

"Dat wil niet zeggen dat Ibrahimovic nu is gehaald om in een halfjaar klaar te zijn voor het vertrek van Godts", begint Willaert. "Het is meer zo dat Ajax in een situatie terecht is gekomen waarin het steeds moeilijker wordt om jonge spelers te halen die er meteen staan en kwaliteit bieden."

"In het verleden haalde Ajax spelers als Neres en Antony voor achttien of twaalf miljoen en die gingen dan voor veertig of tachtig miljoen weer weg", vervolgt de verslaggever. "Dat soort spelers, zoals Estêvão bij Chelsea, worden door dat soort clubs al op zeventienjarige leeftijd voor tientallen miljoenen uit Brazilië gehaald. Ajax kan daar niet meer mee concurreren, dus moeten ze kijken in andere categorieën."

"Spelers die talentvol zijn en bij hun club nu niet op een spoor zitten dat ze heel waarschijnlijk in het eerste komen. Die kunnen ze dan middels een huurdeal met koopoptie laten ruiken aan het eerste. Ibrahimovic gaat meetrainen en in Jong Ajax zijn wedstrijden spelen. Dan gaan ze kijken in hoeverre ze hem in het Ajax-spel kunnen ontwikkelen. Mocht het veelbelovend zijn, dan heb je kans dat ze in de zomer de optie lichten en hij in het jaar erna misschien nog helemaal niet de vaste linksbuiten van Ajax is, maar misschien het jaar daarna wel. Zo willen ze gaan voorsorteren op het toekomstige vertrek van spelers", aldus Willaert.