"Op basis daarvan zou je bij Sneijder en Van der Vaart uitkomen"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Cristian Willaert geeft duidelijkheid over Ajax: "Dat klopt niet"

Tom
bron: ESPN
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN Foto: © Pro Shots

Er zal op korte termijn geen witte rook zijn in Amsterdam, zo voorspelt Cristian Willaert bij ESPN. Ook ziet hij dat de clubleiding geen gehaaste beslissingen wil maken bij het aanstellen van een nieuwe trainer. 

"Heel veel mensen dachten dat Ajax eerst heel snel een hoofdtrainer wilde aanstellen, maar dat klopt niet", begint Willaert. "Ajax is natuurlijk wel bezig geweest met Ten Hag, en Kroes had daar een rol in kunnen spelen, maar daar is uiteindelijk niks van gekomen. Dat had grotendeels te maken met het feit dat er grote onduidelijkheid is over de opvolger van Kroes."

"We zitten nu natuurlijk ook midden in het seizoen", gaat Willaert verder. "Denk dan aan kandidaten als Iñigo Pérez (trainer van Rayo Vallecano, red.), die gaan niet  hun club in de steek laten om in deze hele onzekere situatie te stappen."

"Ik heb ook aan de clubleiding gevraagd: is het mogelijk dat er eerst een tussenpaus wordt aangesteld?", stelt hij. "Want dan kan je eerst de desbetreffende trainer beoordelen op zijn functioneren en mocht hij goed presteren, kan je hem altijd nog vastleggen. Daarnaast is er in de zomer waarschijnlijk een vervanger gevonden voor Kroes, dus dat geeft de nieuwe trainer ook veel meer duidelijkheid. Wat Ajax wel heel duidelijk heeft gezegd is dat ze de tijd willen nemen voor de juiste beslissing en dat alle opties openliggen."

