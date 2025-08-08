Cristian Willaert: "Hij verdient een salaris van 10 miljoen euro"

Een sensationele terugkeer van Sébastien Haller naar FC Utrecht lijkt voorlopig uitgesloten. Waar het Duitse BILD donderdagochtend nog melding maakte van een doorbraak in de gesprekken met Borussia Dortmund, heeft ESPN -verslaggever Christian Willaert de geruchten donderdagavond stevig genuanceerd.

"Ik heb mijn licht een beetje opgestoken bij FC Utrecht", zei Willaert voorafgaand aan de Europa League-wedstrijd tegen Servette bij ESPN. "Niet iedereen laat het achterste van de tong zien, maar wat je toch hoort is dat operatie Haller een hele moeilijke is."

Het grootste struikelblok blijkt het enorme salaris van de voormalig Ajacied. "Hij verdient bij Dortmund een salaris van 10 miljoen euro", verklapt hij. "Utrecht zou niet verder kunnen gaan dan ergens tussen de 1 en 2 miljoen. En dat zou al een enorme oprekking van het salarishuis zijn. Dat gat is gewoon te groot om te overbruggen", vervolgt Willaert realistisch.

Hoewel er nog altijd warme banden zijn tussen de club en Haller, die afgelopen halfjaar op huurbasis speelde in de Galgenwaard, is de situatie inmiddels fundamenteel veranderd. "De inschatting bij Utrecht is dat er voorlopig in ieder geval geen kans is op Haller terug naar de Domstad. Er wordt ook niet onderhandeld op dit moment", stelt Willaert.