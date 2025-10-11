'Cruciale kwalificatiewedstrijd voor Gloukh om WK nog te halen'

Oscar Gloukh staat met Israël voor een cruciale wedstrijd in de WK-kwalificatie. De Ajacied speelt vanavond om 18.00 uur in Oslo tegen Noorwegen.

Voor Gloukh en zijn ploeg is een overwinning noodzakelijk om uitzicht te houden op deelname aan het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Israël bezet momenteel de derde plek in de kwalificatiepoule, met negen punten uit zeven wedstrijden. Italië heeft eveneens negen punten, maar speelde één duel minder.

De achterstand op Noorwegen bedraagt zes punten, waardoor Israël vandaag een succesje nodig heeft om in de race te blijven voor een WK-ticket. De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het eindtoernooi, terwijl de nummer twee via de play-offs nog een kans krijgt.