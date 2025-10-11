Het laatste Ajax Nieuws
'Cruciale kwalificatiewedstrijd voor Gloukh om WK nog te halen'
Oscar Gloukh in de Johan Cruijff ArenA Foto: © Pro Shots
Oscar Gloukh staat met Israël voor een cruciale wedstrijd in de WK-kwalificatie. De Ajacied speelt vanavond om 18.00 uur in Oslo tegen Noorwegen.
Voor Gloukh en zijn ploeg is een overwinning noodzakelijk om uitzicht te houden op deelname aan het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Israël bezet momenteel de derde plek in de kwalificatiepoule, met negen punten uit zeven wedstrijden. Italië heeft eveneens negen punten, maar speelde één duel minder.
De achterstand op Noorwegen bedraagt zes punten, waardoor Israël vandaag een succesje nodig heeft om in de race te blijven voor een WK-ticket. De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het eindtoernooi, terwijl de nummer twee via de play-offs nog een kans krijgt.
Laatste nieuws
Johan Derksen fel op oud-Ajacied: "Hij lijkt net Donald Trump"
'Cruciale kwalificatiewedstrijd voor Gloukh om WK nog te halen'
Driessen denkt aan ontslag Heitinga: "Kalf is half verdronken"
Kieft pleit voor oud-Ajacied in Oranje: "Die hoort erin thuis"
Janse verklaart keuze voor FC Groningen: "Er kwamen veel clubs"
Henk ten Cate kon naar PSV: "Zij zeiden, jij komt uit Amsterdam"
Ajax contracteert Aymean El Hani: Hij is een betrouwbare speler"
'Ajax wil 20-jarig megatalent uit Zuid-Amerika gaan inlijven'
Rafael van der Vaart luidt noodklok: "Dat merk je na carrière"
VIDEO | Mokio trefzeker voor Jong België, Ajacied in nieuwe rol
Meer nieuws
PSV kreeg Christian Eriksen aangeboden: "Lieten deze optie gaan"
Jinairo Johnson krijgt lof: "Kan daarvoor te goed voetballen"
Hedwiges Maduro eens met Wout Weghorst: "Dat is veel negatiever"
Jurriën Timber droomt van WK: "Dat gaan we proberen te doen"
Verweij wijst naar Ajax-duo: "Dat moeten ze zich aanrekenen"
De Mos ziet probleem Ajax: "De helft hoort daar niet te spelen"
Mexicaanse club bevestigt interesse Ajax: "Waren erg te spreken"
'Eerste details Ajax-uitshirt voor volgend seizoen uitgelekt'
Konadu en Jong Oranje bijten zich stuk op Bosnië en Herzegovina
Driessen kraakt Ajacied: "Dan is zijn positie niet langer houdbaar"
Ouder nieuws
Van Gaal heeft in Portugal lovende woorden voor Ajax: "Geloof daarin"
Margaret over 'heftige' Ajax-periode: "Was daar best gevoelig voor"
Opstelling Jong Oranje bekend: Ajacied Konadu begint op de bank
PSV koos Yarek over Ajacied: "Dat bedrag wilde men niet neerleggen"
Ajax-directie krijgt kritiek: "Niet de eerste verkeerde inschatting"
Wout Weghorst baalt: "Zo wordt het doelpunt je afgesnoept"
'Ajax hoopt tegen AZ op terugkeer geblesseerde aanvaller'
Inan ziet: "Daardoor kunnen ze hem moeilijk aan de kant zetten"
Ajax verandert na fors verlies: "Dat is nu het uitgangspunt"
Van Hooijdonk verbaasd na Weghorst-interview: "Onbegrijpelijk"
Video’s
Hedwiges Maduro eens met Wout Weghorst: "Dat is veel negatiever"
FC Twente-watcher geïrriteerd: "Ajax is helemaal geen topclub"
Ajax had duidelijk plan met Maduro: "Dat is een beetje gebeurd"
Hedwiges Maduro kijkt naar Ajax: "Trainer mag je snel afschieten"
LIVESTREAM | Ajax Vrouwen speelt Europa Cup-voorronde in Zwitserland
Kees Smit kon ook naar Ajax: "Ik had een beter gevoel bij hen"
Rob Jansen geeft inkijk: "Bij Ajax heb je te maken met colonnes"
0 reacties