Noa Vahle stoort zich aan oud-speler Ajax: "Zelfoverschatting"
Het laatste Ajax Nieuws

Cruijf krijgt lofzang: "Dat is tekenend voor de klik die er was"

Arthur
bron: De Telegraaf
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Het markeert het begin van een bijzonder hoofdstuk in zowel de rijke historie van Ajax als in de familiegeschiedenis van de Cruijffs. Ruim tien jaar na het overlijden van de legendarische nummer veertien Johan Cruijff, betreedt zijn zoon Jordi (51) de Johan Cruijff ArenA als de nieuwe technisch directeur van Ajax. Mike Verweij licht in De Telegraaf zijn kijk op de aanstelling toe en klinkt daarbij positief.

Journalist Mike Verweij licht in De Telegraaf zijn kijk op de aanstelling toe en klinkt daarbij positief. Volgens hem was er vrijwel direct een klik tussen Cruijff en de clubleiding. Verweij zegt: "Tekenend voor de klik die er vrijwel direct was, bleek ook het feit dat Cruijff veelvuldig contact onderhield met Geelen, Kroes en Beuker en over allerlei zaken sparde."

Voor algemeen directeur Geelen bevestigt de aanstelling het belang van oud-voetballers in leidinggevende functies binnen een topclub. "Voor Geelen zal het de zoveelste bevestiging zijn dat de clubleiding oud-voetballers moet herbergen, omdat zij de kleedkamer kennen en weten om te gaan met de hoogspanning, waar een topclub als Ajax nu eenmaal met grote regelmaat onder komt te staan," aldus Verweij.

Geelen pleit in elk interview voor een directielid dat als boegbeeld fungeert, aangevuld met specifieke zakelijke kwaliteiten. Verweij benadrukt: "In elk interview dat hij geeft – zoals onlangs nog in Voetbal International – pleit de algemeen directeur voor een boegbeeld in de directie, die verder moet worden aangevuld met specifieke zakelijke kwaliteiten. Hij heeft met Edwin van der Sar en Marc Overmars ervaren hoe cruciaal dat samenspel is."

De rest van de directie staat volledig achter de keuze voor Jordi Cruijff. "De directie, inclusief financieel directeur Shashi Baboeram Panday en commercieel directeur Cas Biesta, gaf de raad van commissarissen vanwege de competenties van de oud-speler van onder meer FC Barcelona, Manchester United en Oranje unaniem het advies voor Cruijff te gaan", besluit Verweij.

Het laatste Ajax Nieuws Jordi Cruijff
