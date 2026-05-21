Cruijf maakt 'weinig' indruk: "Hij moet een keer Sneijder opbellen"

Jordi Cruijff maakt volgens René van der Gijp weinig indruk, net als Siem de Jong en Daniël de Ridder. In KJEG stellen Rob Jansen en Wim Kieft dat een technisch directeur er verstandig aan zou doen om oud-Ajacieden om advies te vragen.

"Je hebt Jordi Cruijff en hij gaat dan samenwerken met Siem de Jong en Daniel de Ridder", vertelt Van der Gijp. "Drie mensen die niets hebben gepresteerd als je kijkt naar wat ze na hun carrière hebben gedaan. Cruijff heeft bij Tel Aviv en Larnaca getraind. In Mexico was hij geen trainer, maar adviseur. Maar wat adviseerde hij dan? Dat weet niemand."

Volgens Kieft kan Cruijff zich beter laten adviseren door ervaren oud-spelers van Ajax, bijvoorbeeld Wesley Sneijder. "Jordi of wie dan ook moet een keer Sneijder opbellen. Je kunt aan hem vragen of hij het boegbeeld van de club wil zijn? Noem ze maar op, al die grootheden die daar hebben gevoetbald. Dan laat je hen het woord doen of de club vertegenwoordigen."