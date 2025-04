Cruijff aangepakt door Beenhakker: "Als het nu zou gebeuren..."

"Ik heb vorig jaar nog een keer telefonisch contact met hem gehad. Het kwam bij mij wel hard aan dat hij is weggevallen", begint Schoenaker bij Ajax Showtime. "Het was niet meneer Beenhakker, het was gewoon Leo. Zo zijn we als spelers ook vaak met hem omgegaan. Ik vond het een wereldgozer. Hij had leuke humor. Dat zag je ook aan zijn uitspraken, die in de afgelopen week veel zijn aangehaald. Ik mis hem wel".

Beenhakker was volgens Schoenaker een fijne man in de omgang, maar was ook fanatiek. "We konden de kantjes er niet vanaf lopen, maar dat deed ik ook niet hoor", vertelt de oud-Ajacied. In 1980 daalde Johan Cruijff tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Twente van de tribunes van De Meer af en kwam hij naast Beenhakker in de dug-out ging zitten. "Johan trainde toen mee, dus hij was een deel van de groep… Leo vond het niet leuk. Als het nu zou gebeuren, zit de media er bovenop."

Ajax bereikte in het eerste seizoen van Beenhakker de halve finales van de Europacup I en werd ook kampioen. Met andere woorden: het is niet nodig groots voetballer te zijn geweest om een goede trainer te worden. "Als je goed kijkt, de voetbalwereld een beetje kent en leert van andere trainers - want hij heeft natuurlijk ook onder andere trainers gewerkt - dan steek je wel wat op", besluit Schoenaker.