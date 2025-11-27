'Cruijff afgeraden bij Ajax': "Wacht eventjes en denk goed na"

Theo van Duivenbode raadt Jordi Cruijff af om op dit moment bij Ajax in te stappen. De oud-speler en voormalig commissaris van de club denkt dat er voor de 51-jarige Nederlander, die vrijwel zijn hele leven in Spanje woont, weinig te winnen valt. Vanuit Israël klinkt meer enthousiasme, terwijl Cruijff ook bij Barça nog altijd goed bekendstaat.

Algemeen directeur Menno Geelen en directeur voetbal Marijn Beuker reisden maandag naar Barcelona voor een gesprek met Cruijff, die geldt als een belangrijke kandidaat voor de functie van technisch directeur. Volgens Van Duivenbode speelt vooral sentiment een rol. "Hij heeft al een keer bedankt. Het is natuurlijk niet zijn vader, maar het is meer emotie", zegt hij bij de NOS. "Als hij het doet, is het leuk. Maar met het materiaal dat Ajax op dit moment heeft, is het voor elke trainer heel moeilijk. Als ik hem een advies moet geven, zou ik zeggen: wacht eventjes, denk goed na."

Uit Israël komt een ander geluid. Commentator Assaf Cohen prijst het werk dat Cruijff verrichtte bij Maccabi Tel Aviv. "Ja, dat is geen Ajax. Maar in Israëlische termen wel, als je kijkt naar de grootte van de club en de druk eromheen", legt hij uit. "Toen hij in 2012 naar Maccabi kwam, leek de situatie eigenlijk wel op die van Ajax nu: een aantal jaren zonder prijzen, spelers die niet goed genoeg zijn en onduidelijkheid over wie de beslissingen neemt." Met Cruijff aan het roer werd Maccabi drie keer op rij kampioen.

Journalist Edwin Winkels, werkzaam in Barcelona, benadrukt dat Cruijff ook bij Barça veel waardering kreeg. "Barcelona zat, en zit nog steeds, met die Financial Fairplay. Dus ze konden weinig uitgeven. Maar Deco, die nu 'td' is bij Barcelona, bedankte afgelopen jaar zijn voorgangers, onder wie Jordi Cruijff, voor het werk dat gedaan was. Vooral wat het aantrekken van spelers betreft. Jordi zelf vertelde laatst dat een flink deel van de spelers die er nu spelen en kampioen werden, zijn aankopen zijn. He heeft onder anderen Robert Lewandowski en Raphinha aangetrokken."

Toch vertrok de oud-international na twee jaar. "Omdat zijn werk erop zat, zei hij. Dat was zijn uitleg: ik heb gedaan wat ik moest doen, mijn missie is volbracht", aldus Winkels. Hij weet dat Cruijff niet iemand is die graag in de schijnwerpers staat, wat hem doet twijfelen of Ajax voor hem aantrekkelijk is. "Maar in het voetbal weet je het nooit, hè? Na de dood van Johan zijn er weer betere contacten tussen Ajax en de familie. Dat was daarvoor minder. Met de naamgeving van het stadion was de familie heel blij. Dus er is wel weer een band met Ajax."