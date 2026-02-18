Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Ajax bestuur & beleid

Cruijff: "Als ik de spelers zie die we daar op de lijst hadden..."

Bjorn
bron: Voetbal International
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff kijkt rond Foto: © Pro Shots

Jordi Cruijff is officieel begonnen als technisch directeur bij Ajax. De zoon van Johan Cruijff nam het stokje over van Alex Kroes en had naar eigen zeggen een goede overdracht van zijn voorganger.

"Dat was prima", zegt Cruijff tegenover Voetbal International. "Ik ken hem natuurlijk al een tijdje, we hebben de laatste jaren ook al weleens contact gehad, dat is heel normaal in de voetbalwereld. Goede gesprekken, altijd heel eerlijk. Ik houd van mensen die direct zijn en ook gewoon zeggen: dit had ik misschien anders kunnen doen. Ik ga niet in op de inhoud, maar dat was gewoon prima. Hij is gewoon heel open, dat waardeer en respecteer ik."

Cruijff nam zijn vaste rechterhand Joel Lara vanuit Spanje mee naar Ajax. "Hij heeft oog voor dingen waar ik dat iets minder heb, dus soms zien we niet hetzelfde, dat vind ik heel goed", legt hij uit. "Wat dat betreft vullen we elkaar goed aan. Hij is superdiscreet, bij Barcelona heeft hij ook heel goed werk geleverd. Als ik de namen zie van spelers die we daar op de lijst hadden, en ik zie waar ze nu spelen, dan denk ik: wauw, hij heeft er oog voor."

"Hij is voor mij het filter, hij kent me en weet wat voor type spelers ik wil hebben", vervolgt Cruijff, die Lara een rol in de scouting heeft gegeven. "Ik kan hem in twee woorden vertellen wat ik zoek en dan komt hij met een lijst. En hij heeft een fantastisch netwerk, de topagenten bellen hem vaak op. Dan weet je al dat er een goede relatie is. Hij is voor de drie elftallen die onder mij vallen op dit moment, daar is hij mijn filter in, dus het moet ook via hem gaan. Zijn mening is belangrijk voor mij."

