2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Het laatste Ajax Nieuws

Cruijff baalt van mislukte deal: "Daar moet je overheen stappen"

Gijs Kila
bron: Voetbal International
Jordi Cruijff in de Johan Cruijff Arena
Jordi Cruijff in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Jordi Cruijff heeft toegegeven dat hij het jammer vindt dat Ajax er afgelopen winter opnieuw niet in is geslaagd een nieuwe controleur vast te leggen. Na het vertrek van Jordan Henderson is de club al twee transferperiodes nadrukkelijk op zoek naar een versterking voor die positie, maar zonder resultaat.

Cruijff, die tijdens de winterwindow nog niet officieel was begonnen als technisch directeur, erkent dat het niet eenvoudig was. "Ten eerste ben ik een beetje aan het einde van de window gekomen, dus ik heb niet alles bepaald, maar wel in samenwerking", legt hij uit aan Voetbal International. 

Volgens hem lag er een duidelijke shortlist. "Er was een lijst met opties voor de nummer 6-positie, waarna je een volgorde van prioriteiten maakt. Dat is ook gebeurd. Alleen soms is wat je wil niet haalbaar. Dromen is gratis, maar de realiteit is soms ietsje duurder. We hebben het geprobeerd, maar soms kan het niet. Daar baal je wel van, maar oké, dat is voetbal. Daar moet je overheen stappen en oplossingen voor vinden."

Voor komende zomer staat de positie van controleur opnieuw hoog op de agenda. "Voor de zomer wordt die positie wel belangrijk: wat voor type je haalt en wat voor balans die brengt. Maar ik denk dat er meerdere dingen nodig zijn. Niet één speler gaat alles in één keer beter maken. Als je twintig punten achterstaat, zijn er meerdere dingen aan de hand." 

Cruijff relativeert daarbij ook het belang van één specifieke rol: "En Barcelona speelt volgens mij ook zonder nummer 6."

Jordi Cruijff
