Meldingen
2026-07-23
De tattoo op de rug van Maher Carrizo
Maher Carrizo en Mokio onthullen nieuw uitshirt Ajax: "Oranje"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Cruijff bekritiseerd om rol bij Ajax-vrouwen: "Als-ie eerlijk is"

Joram
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Daphne Koster heeft sinds de komst van Jordi Cruijff bij Ajax nog maar weinig contact gehad met de technisch directeur. Hoewel vrouwenvoetbal officieel ook binnen zijn portefeuille valt, ligt zijn focus volgens Koster vooral op de mannenploeg.

"Als hij eerlijk is, zou hij moeten zeggen dat zijn prioriteit volledig bij het mannenvoetbal ligt. Daar is hij ook eerlijk in, dat siert hem", vertelt het hoofd Strategie Vrouwenvoetbal van Ajax in gesprek met Het Parool.

Volgens Koster is het lastig om binnen een club dezelfde aandacht aan het mannen- en vrouwenvoetbal te geven. "In de ideale situatie besteedt de clubleiding evenveel tijd aan de mannen als aan de vrouwen. Dat is een illusie, bij alle clubs. Ik zie het als een gezin met twee kinderen. Als je als ouders 90 procent van de tijd aan het ene kind besteedt en 10 procent aan de ander, dan doet dat wat met die kinderen."

De Ajax-bestuurder vraagt zich daarnaast af of het wenselijk zou zijn geweest als Cruijff direct een grotere rol bij de vrouwentak had opgepakt. "Maar stel dat Jordi had gezegd: ik ben eindverantwoordelijk, ik heb genoeg tijd, ik ga beslissingen nemen. Dan kun je je afvragen of dat wel wenselijk is, want weet hij genoeg van vrouwenvoetbal?"

Een uitgebreid gesprek tussen Koster en Cruijff heeft tot nu toe nog niet plaatsgevonden. "Ik heb Jordi nog nauwelijks gesproken. Ik begrijp dat ook. Omdat er bij de vrouwen een organisatie is die staat als een huis. Mensen weten waar ze mee bezig zijn. Wat niet zegt dat je er geen aandacht aan hoeft te besteden", aldus Koster.

Doe mee aan de voorspellingscompetitie van Ajax1.nl!

De Eredivisie begint op vrijdag 7 augustus. Hoe gaat Ajax het doen? Doe gratis mee aan de voorspellingscompetitie van Ajax1.nl op Scorito!

Schrijf je in!
Gerelateerd:
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Mike Verweij

Mike Verweij zet streep door Ajax-transfer: "Absoluut geen optie"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Jordi Cruijff Daphne Koster Ajax Vrouwen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Mika Godts

'Transfer van Mika Godts wordt in de komende dagen afgerond'

0
Erik ten Hag

'Erik ten Hag wil voormalig Ajax-talent wegkapen bij Feyenoord'

0
Dusan Tadic tijdens de warming-up

Verweij over salaris Tadic: "Schijnt echt stukken minder te zijn"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Cruijff bekritiseerd om rol bij Ajax-vrouwen: "Als-ie eerlijk is"

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

Mike Verweij zet streep door Ajax-transfer: "Absoluut geen optie"

'Spaanse SPORT onthult: op deze dag wordt Ter Stegen gepresenteerd'

'Delegatie van KNVB sprak urenlang met voormalig Ajacied'

Van Gaal reageert op Oranje-link: "Ik vind dat ongelofelijk"

'Ajax in gesprek met Lang, aanvaller staat open voor terugkeer'

Janssen vreest voor Ajax: "Dan hebben ze wel een groot probleem"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws