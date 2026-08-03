Cruijff bekritiseerd om rol bij Ajax-vrouwen: "Als-ie eerlijk is"
Daphne Koster heeft sinds de komst van Jordi Cruijff bij Ajax nog maar weinig contact gehad met de technisch directeur. Hoewel vrouwenvoetbal officieel ook binnen zijn portefeuille valt, ligt zijn focus volgens Koster vooral op de mannenploeg.
"Als hij eerlijk is, zou hij moeten zeggen dat zijn prioriteit volledig bij het mannenvoetbal ligt. Daar is hij ook eerlijk in, dat siert hem", vertelt het hoofd Strategie Vrouwenvoetbal van Ajax in gesprek met Het Parool.
Volgens Koster is het lastig om binnen een club dezelfde aandacht aan het mannen- en vrouwenvoetbal te geven. "In de ideale situatie besteedt de clubleiding evenveel tijd aan de mannen als aan de vrouwen. Dat is een illusie, bij alle clubs. Ik zie het als een gezin met twee kinderen. Als je als ouders 90 procent van de tijd aan het ene kind besteedt en 10 procent aan de ander, dan doet dat wat met die kinderen."
De Ajax-bestuurder vraagt zich daarnaast af of het wenselijk zou zijn geweest als Cruijff direct een grotere rol bij de vrouwentak had opgepakt. "Maar stel dat Jordi had gezegd: ik ben eindverantwoordelijk, ik heb genoeg tijd, ik ga beslissingen nemen. Dan kun je je afvragen of dat wel wenselijk is, want weet hij genoeg van vrouwenvoetbal?"
Een uitgebreid gesprek tussen Koster en Cruijff heeft tot nu toe nog niet plaatsgevonden. "Ik heb Jordi nog nauwelijks gesproken. Ik begrijp dat ook. Omdat er bij de vrouwen een organisatie is die staat als een huis. Mensen weten waar ze mee bezig zijn. Wat niet zegt dat je er geen aandacht aan hoeft te besteden", aldus Koster.
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Cruijff bekritiseerd om rol bij Ajax-vrouwen: "Als-ie eerlijk is"
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