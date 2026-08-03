Cruijff bekritiseerd om rol bij Ajax-vrouwen: "Als-ie eerlijk is"

"Als hij eerlijk is, zou hij moeten zeggen dat zijn prioriteit volledig bij het mannenvoetbal ligt. Daar is hij ook eerlijk in, dat siert hem", vertelt het hoofd Strategie Vrouwenvoetbal van Ajax in gesprek met Het Parool.

Volgens Koster is het lastig om binnen een club dezelfde aandacht aan het mannen- en vrouwenvoetbal te geven. "In de ideale situatie besteedt de clubleiding evenveel tijd aan de mannen als aan de vrouwen. Dat is een illusie, bij alle clubs. Ik zie het als een gezin met twee kinderen. Als je als ouders 90 procent van de tijd aan het ene kind besteedt en 10 procent aan de ander, dan doet dat wat met die kinderen."