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Cruijff-beleid bejubeld: "Zie 't risico, maar voel ook opwinding"

Rik Engelbertink
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Jordi Cruijff deed het deze zomer bij Ajax behoorlijk anders dan veel van zijn voorgangers op de transfermarkt. Cruijff haalde veel gelouterde namen en veel ervaring, terwijl de Amsterdammers normaal inzetten op de jeugd. Menno Pot is benieuwd naar het resultaat.

"Ervaring, bewezen klasse, hoog salaris, nauwelijks restwaarde", zo omschrijft Menno Pot het transferbeleid van Jordi Cruijff in Het Parool. "Ik zie de risico's, maar voel (als supporter én als beroepsvolger) ook de opwinding."

Hij ziet dan ook een 'een achtbaanrit die het nieuwe Amsterdamse normaal is geworden'. vervolgt hij. Met 'hoge pieken, hoogmoed, financiële blufpoker, diepe crises (steevast langduriger dan de hoogconjuncturen), woeste ruk aan de noodrem, iedereen opsodemieteren, puinruimen en opnieuw beginnen".

PSV houdt er juist een veel rustiger en minder gewaagd beleid op na, waar de dalen als minder hard ervaren worden. "Die zijn bij Ajax altijd dieper, verwoestender, voor betrokkenen bloediger - en ze duren daarom ook altijd langer."

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