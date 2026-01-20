Kick-off
Verweij bevestigt: 'Ajax gaat voor die positie nog iemand halen'
Cruijff: "Dat is het hart van de club, daar staat Ajax om bekend"

Rik Engelbertink
bron: Ajax
Jordi Cruijff bij Ajax
Jordi Cruijff bij Ajax Foto: © Pro Shots

Jordi Cruijff hoopt het maximale uit de jeugdopleiding van Ajax te gaan halen tijdens zijn tijd als technisch directeur. Cruijff, wiens leven zich vooral in Spanje afspeelde, weet hoe belangrijk de jeugdopleiding van de Amsterdammers is. 

"Dat is gewoon het hart van de club, daar staat Ajax om bekend", meent Cruijff in gesprek met de clubkanalen van Ajax. "Dat moet gewoon verder zoals het altijd is geweest, maar op zo’n manier dat het maximale er uitgehaald wordt. En je tegelijkertijd als club de verwachtingen kunt waarmaken."

Vader Johan helpt hem altijd in zijn achterhoofd. "Ik moet zeggen: met name als je een moeilijke beslissing moet nemen – wat vaak gebeurt in de voetballerij - dan denk ik wel eens: wat zou hij zeggen? Voorstellen wat hij zou denken is heel moeilijk, dat was altijd het onverwachte."

Ook de oneliners en aforismen van Johan Cruijff blijven hangen. "Toen ik jong was, begreep ik het vaak niet. Als je wat ouder wordt, zie je er steeds meer de logica van in", vertelt Jordi. "Hij loopt altijd met me, waar ik ook ben. Zo voel ik dat tenminste."

