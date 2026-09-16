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Cruijff deelt nieuw contract uit: "Interesse uit topcompetities"

Niek
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Dies Janse heeft bij Ajax een nieuw contract getekend, zo laat de club uit Amsterdam weten via de officiële kanalen. De talentvolle centrumverdediger ligt nu  tot medio 2030 vast in de Johan Cruijff Arena. Technisch directeur Jordi Cruijff is tevreden over de lange linkspoot. 

"Dies timmert al jaren aan de weg en laat elk seizoen nieuwe stappen zien", begint hij. "Zijn ontwikkeling is stabiel, zijn mentaliteit sterk. We wilden hem na zijn goede jaar (bij FC Groningen, red.) direct terughalen en vanaf het eerste moment was duidelijk dat hij hier thuishoort", blikt Cruijff terug.

"Met deze contractverlenging spreken we wederzijds veel vertrouwen in elkaar uit", vervolgt hij enthousiast. "Er was interesse uit topcompetities, maar we hebben er alles aan gedaan om hem te behouden", besluit Cruijff over de geruchten omtrent een mogelijke transfer van Janse. 

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