'Cruijff doet poging en informeert bij Liverpool-coach Slot'
In de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer heeft Ajax ook zijn pijlen gericht op een opvallende naam. Volgens clubwatcher Mike Verweij heeft de Amsterdamse club namelijk geïnformeerd naar de beschikbaarheid van Arne Slot.
De trainer van Liverpool geldt echter niet als een realistische optie. In de podcast Kick-off geeft Verweij tekst en uitleg over de situatie. "Ik kreeg nog een keer te horen dat ze ook wel hebben geïnformeerd bij Arne Slot", aldus de journalist van De Telegraaf.
Volgens Verweij liep die toenadering al snel spaak. "Slot zit nog steeds heel stevig in het zadel, hij gaat gewoon door bij Liverpool. Ik begreep ook wel dat Arne Slot niet heel happig is om op dit moment in zijn loopbaan naar Ajax te gaan."
Ondertussen blijft Míchel de belangrijkste kandidaat om Óscar García op te volgen in Amsterdam. Technisch directeur Jordi Cruijff verkent echter meerdere opties, al lijkt de kans klein dat Slot daar uiteindelijk onderdeel van wordt.
Slot bouwde de afgelopen jaren een sterke reputatie op in Nederland bij clubs als AZ en Feyenoord, voordat hij de overstap maakte naar Engeland. Volgens Verweij behoort hij samen met Peter Bosz tot de weinige Nederlandse trainers die Ajax momenteel geschikt acht voor de functie.
Van Polen voorspelt: "Kan je gewoon opschrijven voor de 3e plek"
'Cruijff doet poging en informeert bij Liverpool-coach Slot'
Mike Verweij onthult: "Hij is de beoogde opvolger van Óscar García"
Maduro wijst twee Ajax-spelers aan: "Dat zijn gewoon geen mannen"
Dolberg in vorm: "Ik geloof niet zo in een schop onder zijn kont"
Gordon reageert: "Jezus, had die man bij Ajax nooit weggedaan"
Bram van Polen wijst: "Daar kom je bij Ajax alleen niet mee weg"
Vier Ajacieden in Elftal van de Week: "Zorgt voor veel dreiging"
Kenneth Perez schrok van Ajacied: "Premier League? No fucking way"
"García predikt het evangelie van Cruijff, maar is een bangerd"
"Mika Godts was iets te veel op zoek naar persoonlijk succes"
Valentijn Driessen kritisch: "Die twee zijn geen Ajax-materiaal"
Van Hanegem kritisch op Ajax: "Ze kunnen zelf nauwelijks winnen"
Perez verwacht Ajax-transfer: "Hoort in de Bundesliga te spelen"
'KNVB vreest uitspraak in paspoortgate': "Ajax en PSV de CL in"
García ziet probleem bij Ajax: "Iets dat de club moet veranderen"
Ajax Vrouwen blijft in titelrace en laat Excelsior degraderen
Marciano Vink over Ajacied: "Je kan ook niet niet van hem houden"
Cruijff steekt ambitie niet onder stoelen of banken: "Anders gefaald"
Schreuder komt met nieuws over Ajax-huurling: "Ziet er niet goed uit"
Gaat Anton Gaaei vertrekken bij Ajax? "Dat maakt het interessant"
Peter Bosz is lovend over Ajax-aanvaller: "Ik schrok vandaag"
Dolberg krijgt complimenten: "Hij leek een beetje op Harry Kane"
Farioli draagt titel FC Porto op aan Ajax: "Ook een beetje voor hen"
'Ajax wil zeer aantrekkelijk bod uitbrengen op Spaans talent'
"De kans dat Berghuis zijn carrière daar afsluit is vrij groot"
Kraay Jr. na interview Garcia: "Daar snap ik helemaal niks van"
Driessen haalt uit na Ajax -PSV: "Het leek helemaal nergens op"
Myron Boadu wilde meer tegen Ajax: "We hadden moeten doordrukken"
Berghuis krijgt lastige vraag van Hans Kraay: "Waren ze fitter?"