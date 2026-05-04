'Cruijff doet poging en informeert bij Liverpool-coach Slot'

In de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer heeft Ajax ook zijn pijlen gericht op een opvallende naam. Volgens clubwatcher Mike Verweij heeft de Amsterdamse club namelijk geïnformeerd naar de beschikbaarheid van Arne Slot.

De trainer van Liverpool geldt echter niet als een realistische optie. In de podcast Kick-off geeft Verweij tekst en uitleg over de situatie. "Ik kreeg nog een keer te horen dat ze ook wel hebben geïnformeerd bij Arne Slot", aldus de journalist van De Telegraaf.

Volgens Verweij liep die toenadering al snel spaak. "Slot zit nog steeds heel stevig in het zadel, hij gaat gewoon door bij Liverpool. Ik begreep ook wel dat Arne Slot niet heel happig is om op dit moment in zijn loopbaan naar Ajax te gaan."