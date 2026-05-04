2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
'Cruijff doet poging en informeert bij Liverpool-coach Slot'

Arne Slot lacht in Liverpool

In de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer heeft Ajax ook zijn pijlen gericht op een opvallende naam. Volgens clubwatcher Mike Verweij heeft de Amsterdamse club namelijk geïnformeerd naar de beschikbaarheid van Arne Slot.

De trainer van Liverpool geldt echter niet als een realistische optie. In de podcast Kick-off geeft Verweij tekst en uitleg over de situatie. "Ik kreeg nog een keer te horen dat ze ook wel hebben geïnformeerd bij Arne Slot", aldus de journalist van De Telegraaf.

Volgens Verweij liep die toenadering al snel spaak. "Slot zit nog steeds heel stevig in het zadel, hij gaat gewoon door bij Liverpool. Ik begreep ook wel dat Arne Slot niet heel happig is om op dit moment in zijn loopbaan naar Ajax te gaan."

Ondertussen blijft Míchel de belangrijkste kandidaat om Óscar García op te volgen in Amsterdam. Technisch directeur Jordi Cruijff verkent echter meerdere opties, al lijkt de kans klein dat Slot daar uiteindelijk onderdeel van wordt.

Slot bouwde de afgelopen jaren een sterke reputatie op in Nederland bij clubs als AZ en Feyenoord, voordat hij de overstap maakte naar Engeland. Volgens Verweij behoort hij samen met Peter Bosz tot de weinige Nederlandse trainers die Ajax momenteel geschikt acht voor de functie.

