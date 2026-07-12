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'Cruijff dreigt Ajax-transfer af te blazen vanwege vertraging'

Sara
bron: Mundo Deportivo
Marc-André ter Stegen
Marc-André ter Stegen Foto: © BSR Agency

De vertraging rond de komst van doelman Marc-André ter Stegen naar Ajax begint Jordi Cruijff op de zenuwen te werken. Dat meldt Mundo Deportivo zondagochtend. Het afhandelen van de laatste zaken tussen de doelman en FC Barcelona duurt te lang.

Volgens eerdere berichtgeving waren Ajax en FC Barcelona al rond. Ter Stegen moest alleen zelf nog het een en ander afronden met de club. Dat duurt volgens Ajax nu te lang. "De definitieve goedkeuring wordt echter uitgesteld en het ongeduld groeit bij zijn nieuwe club, die een snelle oplossing wil", schrijft de Spaanse krant. 

Cruijff had inmiddels gehoopt dat de doelman al aangesloten zou zijn bij de selectie. De voorbereiding is namelijk al enkele weken in gang. "Bij Ajax begrijpen ze de vertraging niet, aangezien ze ervan overtuigd waren dat alles duidelijk en rond was", leest het. 

Het ongeduld zou zo groot zijn dat ze dreigen de stekker uit de deal te trekken. "Ze zijn zo verbaasd dat ze waarschuwen dat als de meningsverschillen niet snel worden opgelost, de deal mogelijk niet doorgaat", klinkt de krant.

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