'Cruijff duwt Ajacied naar de uitgang met dubbele aanstelling'

De aanstelling van Siem de Jong en Daniel de Ridder als technisch manager kan weleens grote gevolgen gaan hebben voor Marijn Beuker. Dat schrijft Het Parool .

De Ridder en De Jong liepen al een traineeship bij Ajax en krijgen nu een belangrijkere rol in Amsterdam. "Hun aanstelling lijkt een duw naar de uitgang voor Marijn Beuker, die sinds de komst van Jordi Cruijff sowieso een uitgedund takenpakket heeft", schrijft het medium. "De twee oud-spelers begeven zich namelijk op het werkterrein van Beuker."

Beuker, die al in verband werd gebracht met Anderlecht, is al even directeur voetbal bij Ajax en had de afgelopen tijd veel werk door de afwezigheid van een technisch directeur. Met de komst van Cruijff gaat dat sowieso veranderen voor Beuker.