Cruijff eerlijk over start bij Ajax: "Het is een beetje wennen"

Jordi Cruijff moet nog wennen aan zijn nieuwe leven in Nederland. Dat vertelt de nieuwe technisch directeur van Ajax in het programma Matchday. Cruijff woonde het grootste deel van zijn leven in het buitenland en merkt dat hij daardoor andere gewoontes heeft.

"Het is een beetje wennen", zegt Cruijff over zijn terugkeer naar Nederland. "Het is volgens mij 38 jaar geleden. Ik heb maar zes jaar van mijn hele leven in Nederland gewoond."

De bestuurder geeft aan dat hij zich altijd heeft aangepast aan de landen waar hij werkte en woonde. "Ik heb alles een beetje van mijn ouders thuis. Als ik iets raars zeg, dan komt dat van mijn vader", vertelt hij. "Het is een beetje wennen, het is anders, maar ik heb in vele landen gewerkt en gewoond, dus ik pas me redelijk goed aan."

Cruijff geeft ook toe dat Nederland voor hem niet echt als thuis voelt. "Als ik over thuis spreek, dan is dat voor mij Barcelona", zegt hij. "Ook omdat mijn kinderen daar zijn geboren."

Volgens de Ajax-directeur zijn er duidelijke verschillen tussen het leven in Spanje en Nederland. "Alles is een beetje anders. Niet alleen op voetbalgebied, maar ook in de sportcultuur en het leven. Je hebt lange dagen in Spanje. Het weer helpt ook, want het is tot laat licht. Ik ben niet zo van de siësta, maar als iemand mij om 00.00 uur ’s nachts belt, dan ben ik wakker. Hier is dat een beetje anders."