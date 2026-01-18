Cruijff-effect bij Ajax? "Xavi Hernández is een duidelijke optie"

Xavi Hernández zou komende zomer zomaar eens kunnen opduiken in Amsterdam. Volgens Spaanse media is de voormalig trainer van FC Barcelona een serieuze kandidaat om de nieuwe hoofdcoach van Ajax te worden, mede door de recente aanstelling van Jordi Cruijff als technisch directeur.

Zaterdagavond maakte Ajax officieel bekend dat Cruijff is aangesteld als nieuwe technisch directeur. Een van zijn eerste grote dossiers wordt het vinden van een nieuwe hoofdtrainer. Fred Grim maakt het seizoen af als interim, maar wie daarna definitief het stokje overneemt, is nog niet bekend.

De link met Xavi is snel gelegd. De Spanjaard werkte in het verleden nauw samen met Cruijff bij FC Barcelona en die samenwerking zou nu een vervolg kunnen krijgen in Amsterdam. De Spaanse journalist Javi Miguel van AS ziet die mogelijkheid duidelijk voor zich. "Met de aanstelling van Jordi Cruijff als technisch directeur van Ajax is Xavi Hernández komende zomer een duidelijke optie", schrijft hij op X.