'Cruijff en Ajax maken grootste kans op huurdeal met FC Barcelona'

Ajax lijkt momenteel de beste papieren te hebben voor Roony Bardghji. Volgens Diario Sport zet de Amsterdamse club stevig in op een huurconstructie en zijn er al gesprekken gevoerd tussen beide partijen.

FC Barcelona ziet liever een definitieve verkoop met een terugkoopoptie, maar de aanvaller zelf zou een verhuurperiode willen om ergens anders veel speelminuten te maken. Daardoor groeit de kans op een tijdelijk verblijf in Amsterdam.

De belangstelling voor Bardghji is groot. Onder meer Celta de Vigo, Real Betis, AS Monaco, FC Porto, VfB Stuttgart en Olympique Marseille volgen zijn situatie op de voet. Toch zou Ajax op dit moment de belangrijkste kandidaat zijn om hem binnen te halen.