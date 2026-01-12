'Cruijff en Ajax zien drie Spaanse opties als nieuwe trainer'

Ajax oriënteert zich alvast op de toekomst en heeft daarbij een duidelijk profiel voor ogen. Volgens Ajax-volger Mike Verweij kijkt de club richting Spanje als het gaat om de aanstelling van een nieuwe hoofdtrainer voor het komende seizoen. Dat vertelt hij in het programma Nieuws van de Dag op SBS6.

Eerder op maandag werd bekend dat Fred Grim het lopende seizoen afmaakt als eindverantwoordelijke in de Johan Cruijff ArenA. Met de komst van Jordi Cruijff als nieuwe technisch directeur is er nu duidelijkheid aan de top. Grim heeft van de clubleiding het vertrouwen gekregen om de jaargang af te maken. "Het grote nieuws is dat Jordi Cruijff zijn zege heeft gegeven aan Fred Grim en dat ook aan Fred Grim heeft gecommuniceerd", aldus Verweij. Dat vertrouwen is volgens hem niet uit de lucht komen vallen. "Dat komt omdat Grim, eigenlijk na een moeizame start, in december van de zes wedstrijden er vijf won."

Daarnaast spelen sportieve en inhoudelijke overwegingen een rol. "Een van de redenen waarom Grim mag blijven, is ook omdat hij Feyenoord op de hielen zit en jeugd inpast", stelt Verweij.

Die beslissing geeft Cruijff de ruimte om zonder tijdsdruk vooruit te kijken. "Dit verschaft Jordi Cruijff de rust en de tijd om heel nauwkeurig op zoek te gaan naar een nieuwe trainer voor volgend seizoen."

Daarbij is de blik nadrukkelijk naar het buitenland gericht. "Hij heeft drie Spaanse trainers op het oog. Die liggen nu nog vast bij andere clubs. In dat opzicht is het handiger om Grim het seizoen af te laten maken en pas daarna op zoek te gaan naar een nieuwe trainer."