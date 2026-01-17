'Cruijff en Beuker op één lijn, twee iconen in beeld bij Ajax'

De aanstaande komst van Jordi Cruijff als technisch directeur brengt nieuwe ambities met zich mee bij Ajax. Cruijff heeft duidelijke plannen voor de club en wil onder meer meer oud-Ajacieden betrekken bij de jeugdopleiding op sportcomplex De Toekomst. Dat meldt Voetbal International , dat daarbij ook concrete namen noemt.

"Jordi Cruijff zit op dat gebied op één lijn met Marijn Beuker: beiden zien het belang van het strikken van oud-voetballers voor de jeugdopleiding. Ajax wil bij de jeugdteams op De Toekomst het beste van twee werelden combineren en didactisch sterke trainers met een wat meer wetenschappelijke inslag koppelen aan voormalige profs met oog voor detail", schetst VI.

Cruijff begint in februari aan zijn nieuwe functie in Amsterdam. Een belangrijk speerpunt in zijn beleid wordt het versterken van de club voor de langere termijn. "Sowieso hecht Cruijff buitengewoon veel waarde aan het in ere herstellen van de Ajax-opleiding", schrijft VI. De focus ligt daarbij op het behouden van een sterke doorstroming richting het eerste elftal en het terugbrengen van de opleiding naar de absolute wereldtop.

Volgens Cruijff spelen oud-spelers een cruciale rol in dat proces, omdat zij uit eigen ervaring weten wat er op het hoogste niveau wordt gevraagd. Daarom wil hij dat er vanaf volgend seizoen meer voormalige Ajacieden actief zijn op De Toekomst. VI noemt daarbij al enkele mogelijke kandidaten: "Daley Blind zou zo’n rol in de toekomst misschien wel passen, zoals oud-Ajacieden als Thomas Vermaelen en Jan Vertonghen ook in beeld zijn."