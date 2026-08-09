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Cruijff geprezen voor Ajax-transfers: "Hij heeft iets bijzonders"

Joram
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Marciano Vink is onder de indruk van de ontwikkelingen bij Ajax. De ESPN-analist ziet dat technisch directeur Jordi Cruijff deze zomer meerdere bekende spelers naar Amsterdam weet te halen. Volgens Vink zegt dat veel over de manier waarop Cruijff potentiële versterkingen weet te overtuigen.

"Als die spelers alternatieven hebben… Dan doet Jordi Cruijff dus de dingen, en met name de gesprekken die ze met hem hebben, wat ze allemaal aangeven", zegt Vink bij De Eretribune. "Dat plan dat hij heeft moet zó goed zijn. Als je die Tolu, Brandt, Caio Henrique… Dat zijn grote spelers die naar Ajax gaan."

Vink vraagt zich dan ook af hoe Cruijff dat voor elkaar krijgt. "Jordi heeft dus waarschijnlijk zo'n aantrekkingskracht en zo'n goed verhaal, dat die gasten allemaal bereid zijn om salaris in te leveren om naar een B/C-competitie te willen gaan."

Ook de prestaties op het veld stemmen Vink positief. Hij ziet Ajax nadrukkelijk als een kandidaat voor de landstitel en verandert voorlopig niet van mening. "Als je ziet hoe Ajax nu speelt, nog zonder al die kanonnen, denk ik dat als Ajax écht goed onderweg is en er een heel acceptabel team staat. Dan gaat de concurrentie tussen Ajax, PSV en Feyenoord en geef ik hun een goede kans."

Een vertrek van Mika Godts zou daar volgens Vink weinig aan veranderen. Ajax zou in dat geval al een mogelijke opvolger op het oog hebben. "Dan praten ze erover dat ze Lang gaan halen. Als ik zie wie er allemaal binnenkomen, denk ik dat hij daar ook wel iemand voor op het oog heeft."

Volgens Vink is Ajax bovendien op meerdere vlakken sterker dan vorig seizoen. "Wat vorig seizoen gebeurd is, telt niet. Nu is er een trainer waar iedereen vertrouwen in heeft. Het Farioli-gevoel is er weer. Je ziet weer duidelijke dingen én ook de spelers zien het."

Daarom verwacht de analist dat Ajax met de huidige selectie serieus kan meedoen om het kampioenschap. "Als je kijkt naar de Nederlandse competitie, met deze spelers moet je meedoen voor de titel", aldus Marciano Vink.

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