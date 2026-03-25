Cruijff 'geschrokken' van Ajax: "Hij zag het met lede ogen aan"
Ajax speelde afgelopen weekend met 1-1 gelijk bij Feyenoord. Clubwatcher Johan Inan beschrijft hoe de ploeg van Oscar García binnen een paar dagen van het gewenste 'totaalvoetbal' naar 'reactievoetbal' ging in De Kuip.
"García en Jordi Cruijff zagen het met lede ogen aan. In een dag of twee gingen zij van hun ideaalbeeld naar de bittere realiteit: van totaalvoetbal naar reactievoetbal", schrijft Inan in het Algemeen Dagblad. "Het erbarmelijke niveau dat Ajax in de Klassieker etaleerde, legde voor de nieuwe ‘td’ ook bloot hoeveel werk er ligt om komend seizoen weer om de prijzen te spelen. Met minder neemt Cruijff immers zelf geen genoegen. En dan bij voorkeur op een manier die zijn vader kan bekoren."
"Daar bleef Ajax in de Kuip mijlenver van verwijderd. De meest vooruitgeschoven middenvelder, Davy Klaassen, verstuurde in 90 minuten 18 passes, waarvan er 12 bij een medespeler belanden. Spits Wout Weghorst kwam in 55 minuten 18 keer aan de bal, noteerde 12 passes en zag er daar slechts 3 van de juiste bestemming bereiken", aldus Johan Inan.
