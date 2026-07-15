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Cruijff haalt 'financieel transferfoefje' uit: "We moeten all-in gaan"

Stefan
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Jordi Cruijff wil flink doorpakken op de transfermarkt. De technisch directeur van Ajax haalde Caio Henrique en Daley Blind al naar Amsterdam, terwijl ook Marc-André ter Stegen en Marcos Leonardo ook onderweg lijken te zijn. Maar hoe komt Ajax toch aan dat geld?

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"Nou ja, ze hebben nog niet zoveel uitgegeven", reageert Valentijn Driessen bij Vandaag Inside. "Ze geven nu negentien miljoen uit, maar ze hebben ook 27 miljoen ontvangen voor Sean Steur. Al gaat dat vaak in porties. Ze hebben ook op salarissen bespaard, jongens met heel grote contracten zijn weg."

Vervolgens onthult Driessen een 'financieel foefje' dat Cruijff uithaalt. "Ik sprak onze clubwatcher Mike Verweij. Hij zei: waarschijnlijk laten ze ook inkomsten naar voren halen. Inkomsten die ze nog krijgen van spelers die ze hebben verkocht, bijvoorbeeld Antony. Dat laat je dan naar voren halen om te investeren en Ajax zoveel kwaliteit te geven, zodat ze inderdaad mee kunnen doen om die bovenste plaatsen."

"Wat ik ervan begreep heeft hij gezegd: we moeten ook all-in gaan. Anders is de volgende trainer weer aan de beurt en de volgende technisch directeur. Je moet een keer echt investeren. Dat heeft PSV ook gedaan hè. Die hebben de grond onder het stadion en het trainingscomplex verkocht en toen groot geïnvesteerd. Nu komt er wel iets van enthousiasme los", aldus Driessen. 

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