'Cruijff heeft duidelijke wens en wil afscheid nemen van Ajacied'

Ajax was vorig seizoen enorm afhankelijk van Mika Godts. De Belg was met 17 goals en 12 assists in de Eredivisie bij bijna de helft van de doelpunten van zijn club betrokken, zo schrijft het Algemeen Dagblad. Nu de vleugelaanvaller hard op weg lijkt naar Paris Saint-Germain, moeten er andere doelpuntenmakers opstaan bij Ajax.

Cruijff 'wil op elke aanvallende positie een speler die minimaal tien goals in het laatje brengt', zo klinkt het. Daarom haalde de directeur Marcos Leonardo en Tolu Arokodare twee nieuwe spitsen binnen. Volgens het AD is er bij de leiding weinig vertrouwen in de doelpuntenproductie van Kasper Dolberg, dus mag de spits na één seizoen weer vertrekken.