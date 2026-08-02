"Cruijff heeft zijn lot min of meer verbonden aan de prestaties"
Jordi Cruijff heeft volgens Ajax-watcher Fabian van der Poll veel op het spel gezet met de ambitieuze transferzomer van Ajax. De journalist van het Algemeen Dagblad vermoedt zelfs dat de technisch directeur zijn toekomst aan de prestaties van de club heeft gekoppeld.
Van der Poll ziet dat Ajax alles op alles zet om PSV van de troon te stoten en denkt dat Cruijff zichzelf daarmee onder grote druk heeft gezet. "Cruijff heeft zijn lot min of meer verbonden aan de prestaties. Zijn project bij Ajax is alleen geslaagd als hij kampioen wordt. Als dat niet lukt, vraag ik me af hoe lang hij nog wil blijven. Het is geen plucheplakker, om het zo te zeggen. Iemand die allang blij is dat-ie een baantje in het voetbal heeft. Cruijff is een autonome denker, kan makkelijk doorschakelen", zo vertelt hij in de AD Voetbalpodcast.
Of een misgelopen landstitel daadwerkelijk tot een vertrek leidt, durft Van der Poll niet met zekerheid te zeggen, maar hij sluit het zeker niet uit. "Hij legt de lat hoog, investeert nu heel veel geld en daarna is het alles of niets? Misschien wel, ja. Het is moeilijk in te schatten. Ik kan niet in de bestuurskamer van Ajax kijken. Zou ik soms wel willen."
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