Cruijff ideale man voor Ajax? "Wel iemand die van voetbal houdt"

Jordi Cruijff zal bij Ajax moeten laten zien dat hij meer te bieden heeft dan alleen zijn beroemde achternaam, stelt Edwin Winkels in een gesprek met AT5 . De journalist, die in Barcelona woont, heeft de zoon van Johan Cruijff van dichtbij meegemaakt.

Over het leven van de jonge Cruijff kan Winkels het nodige vertellen. "Jordi heeft maar zeven jaar in Amsterdam gewoond, voordat Johan hem en het gezin meenam naar Barcelona om daar trainer te worden", zegt de verslaggever. "Jordi is dan ook niet echt heel vaak bij Ajax gezien."

Toch gelooft Winkels dat Cruijff beschikt over het juiste DNA om goed beleid te voeren bij de club. "Hij is iemand die van voetbal houdt en er natuurlijk mee groot is geworden", aldus de in Spanje wonende journalist. "Hij moest wel zijn eigen weg gaan vinden in het voetbal, maar Jordi denkt wel over het spelletje zoals zijn vader ook altijd heeft gedacht."