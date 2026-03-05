Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Ajax historie & oud-spelers

Cruijff in zijn nopjes: "Zij begrijpen wat er speelt op het veld"

Amber
bron: Ajax
Menno Geelen, Jordi Cruijff en Marijn Beuker
Menno Geelen, Jordi Cruijff en Marijn Beuker Foto: © BSR Agency

Ajax heeft de aanstelling van Siem de Jong en Daniël de Ridder als technisch manager officieel bevestigd via de eigen clubkanalen. Het tweetal rondde onlangs een traineeship van tweeënhalf jaar af en gaat nu daadwerkelijk aan de slag in een belangrijke rol binnen de technische organisatie van de club.

De Jong en De Ridder zullen intensief samenwerken met technisch directeur Jordi Cruijff. Binnen die samenwerking krijgt De Jong onder meer een verbindende rol tussen verschillende afdelingen. Hij biedt intern ondersteuning aan Cruijff richting de diverse teams en voetbalinhoudelijke onderdelen van de club. Daarnaast krijgt hij voorlopig de leiding over de scouting voor het betaald voetbal.

De Ridder richt zich juist op een ander onderdeel van de technische organisatie. Hij zal betrokken zijn bij het voorbereiden en uitvoeren van transfers en onderhoudt daarbij contact met zowel interne als externe partijen.

Naast hun specifieke taken fungeren De Jong en De Ridder ook als sparringpartner voor Cruijff, de technische staf en de spelersgroep. Volgens de technisch directeur brengt het duo een waardevolle combinatie van ervaring mee. "Siem en Daniel kennen de voetbalwereld van binnenuit en hebben sinds hun komst ook de organisatorische kant van Ajax leren kennen”, aldus Cruijff. "Dat is een waardevolle combinatie voor de club en voor mij."

Cruijff is ook blij met de samenwerking die nu ontstaat. "Ze begrijpen wat er speelt op het veld én wat er nodig is daarbuiten. Ik ben blij dat ik met hen kan samenwerken en van hun kennis gebruik kan maken in de stappen die we met Ajax gaan zetten."

Ook algemeen directeur Menno Geelen ziet grote meerwaarde in het traject dat Ajax heeft opgezet voor oud-spelers. "We hebben dit traject opgezet omdat wij ervan overtuigd zijn dat juist de praktijkervaring én de topsportmentaliteit extra waarde biedt voor de club, boven op de expertise die we al in huis hebben. De kennis van de kleedkamer en het veld kun je niet uit een boek halen."

Naast De Jong en De Ridder blijven ook Kelly Zeeman en Ricardo van Rhijn verbonden aan de club na hetzelfde traineeship. Zeeman gaat aan de slag op de media-afdeling, terwijl Van Rhijn een rol krijgt binnen de commerciële tak van Ajax.

Geelen is tevreden dat alle vier een passende plek binnen de organisatie hebben gevonden. "Dit kwartet is voor onze organisatie dan ook een mooie aanvulling. Ik ben er blij mee dat alle vier een plek hebben gevonden die bij hen past, want deze Ajacieden zijn niet alleen ons verleden, maar ook onze toekomst. En dit is wat mij betreft geen eindpunt. We gaan bekijken of we dit programma in de toekomst verder kunnen uitbouwen."

