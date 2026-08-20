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Cruijff is blij met aanwinst: "Was interesse van meerdere clubs"

Max
bron: Ajax
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Jordi Cruijff is blij met de komst van Jofre Torrents. De linksback kwam deze week over van FC Barcelona. 

De negentienjarige Torrents werd maandag gepresenteerd door Ajax en tekent een vierjarig contract in Amsterdam. "Jofre is een zeer talentvolle speler die zich de afgelopen jaren sterk heeft ontwikkeld. We zijn blij dat we hem aan Ajax hebben kunnen binden", vertelt Cruijff op de clubsite van Ajax. 

De linksback doorliep de jeugdopleiding van FC Barcelona, maar had geen perspectief op een rol bij de hoofdmacht van de Spaanse club. "Er was interesse van meerdere clubs, maar hij heeft heel bewust voor onze plannen en visie gekozen", weet de technisch directeur van Ajax. "We kijken ernaar uit om samen met hem de volgende stappen te zetten."

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