"Cruijff is koopverslaafd, Ajax koopt zich helemaal kleurenblind"

Jordi Cruijff is als technisch directeur druk bezig geweest om een competitieve selectie samen te stellen bij Ajax. De nodige versterkingen werden aangetrokken en in Amsterdam kan men nu dan ook beschikken over een brede selectie.

Breder dan bij Feyenoord, zo denken journalist Martijn Krabbendam en schrijver Michel van Egmond. "Feyenoord heeft wel een smalle selectie, zeker als je kijkt naar PSV", begint Krabbendam in de Dick Voormekaar Podcast van Voetbal International. "Met Ajax ook, inmiddels", antwoordt Van Egmond. "Die kopen gewoon ná de window nog een middenvelder."

"Die zijn verslaafd. Die Jordi Cruijff is verslaafd", gaat de bestsellerauteur grappend verder. "Koopverslaafd!" merkt Krabbendam vervolgens op. "Zou hij ook 's nachts in zijn bed liggen met zijn laptop en dan tegen zijn vrouw zeggen: 'Hé, die Bissouma. Zal ik die nog even kopen?'"