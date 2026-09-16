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"Cruijff is koopverslaafd, Ajax koopt zich helemaal kleurenblind"

Stefan
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Jordi Cruijff is als technisch directeur druk bezig geweest om een competitieve selectie samen te stellen bij Ajax. De nodige versterkingen werden aangetrokken en in Amsterdam kan men nu dan ook beschikken over een brede selectie.

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Breder dan bij Feyenoord, zo denken journalist Martijn Krabbendam en schrijver Michel van Egmond. "Feyenoord heeft wel een smalle selectie, zeker als je kijkt naar PSV", begint Krabbendam in de Dick Voormekaar Podcast van Voetbal International. "Met Ajax ook, inmiddels", antwoordt Van Egmond. "Die kopen gewoon ná de window nog een middenvelder."

"Die zijn verslaafd. Die Jordi Cruijff is verslaafd", gaat de bestsellerauteur grappend verder. "Koopverslaafd!" merkt Krabbendam vervolgens op. "Zou hij ook 's nachts in zijn bed liggen met zijn laptop en dan tegen zijn vrouw zeggen: 'Hé, die Bissouma. Zal ik die nog even kopen?'"

Van Egmond kan zich deze situatie helemaal voorstellen. "Zou dat Klarna dat nog accepteren, als ik deze koop?' zegt hij dan. Die kopen zich helemaal kleurenblind. Maar Devy Rigaux niet, die denkt er over na."

Vervolgens komt de selectie van PSV weer ter sprake. "Bosz brengt gewoon nog even Ricardo Pepi in, of weet ik veel wie. Die stelt een heel ander elftal op en dat merk je niet eens. Maar vraag hem daar niet naar! Nooit Bosz een vraag stellen die hem niet bevalt, want dan krijg je een standje. Peter bepaalt wel wat de vraag is en waar het over gaat. Daar heb je bij Giovanni van Bronckhorst geen last van, hè", aldus Krabbendam.

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