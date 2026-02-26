"Cruijff is van plan een nieuwe eerste doelman aan te trekken"

Jordi Cruijff heeft al de nodige plannen voor komende zomer. Bij absentie van Vitezslav Jaros, mocht Maarten Paas keepen, terwijl Ajax ook Joeri Heerkens nog achter de hand heeft. Ondanks een overvloed aan keepers, is Cruijff niet tevreden.

"Ajax leverde in het verleden met Edwin van der Sar, Maarten Stekelenburg en Jasper Cillessen keepers aan Oranje", schrijft Johan Inan in het Algemeen Dagblad. "Van de grootste club van Nederland mag worden verwacht dat zij de toekomstige doelman van het Nederlands elftal zelf (gedeeltelijk) opleidt. Juist daar ligt voor Cruijff een belangrijke uitdaging."

"De vraag is of Heerkens, die net na zijn wereldtitel met Oranje Onder 19 werd ingelijfd, nog boven komt drijven bij Ajax", vraagt hij zich dan ook af. "Dat kan de komende maanden alleen bij een absentie van Paes. Volgend seizoen wordt het al lastiger, aangezien Cruijff van plan is een nieuwe eerste doelman aan te trekken. De verwachting is dat Heerkens of Paul Reverson (reservekeeper bij Jong Ajax) dan zal worden verhuurd."