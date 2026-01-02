Cruijff kan aan de bak: "Behoefte aan heel veel goede spelers"

"Ik denk dat een heleboel mensen hopen dat het vanaf nu weer beter gaat", zegt Ajax-watcher Mike Verweij bij Nieuws van de Dag. "Vanaf het moment dat Marc Overmars is vertrokken is het bestuurlijk en sportief eigenlijk heel slecht gegaan met de club."

De naam Cruijff levert veel reuring op. "Sommige mensen zeggen dat hij er alleen zit vanwege zijn achternaam, maar in de gesprekken die hij heeft gevoerd met alle beleidsbepalers van Ajax heeft hij een uitstekende indruk gemaakt", meent Verweij. "En hij heeft ook bij twee clubs, bij Maccabi Tel Aviv en FC Barcelona, een vergelijkbare functie bekleed en daar heeft hij het ontzettend goed gedaan. Iedereen die met Jordi heeft gewerkt, vindt hem heel vakkundig en heeft hoge verwachtingen."

Verweij ziet dat Ajax op dit moment nog het nodige mist, al zal Cruijff zich daar pas na de huidige transferperiode mee bemoeien. "Ajax mist op dit moment nog een heleboel, vooral goede spelers. Want deze selectie is echt beduidend minder dan die van Feyenoord en PSV. Ik denk dat Ajax vooral behoefte heeft aan heel veel goede spelers en natuurlijk een goede trainer", besluit hij.