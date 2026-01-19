Cruijff kan aan de bak: "Dat is een thema dat Ajax moet oppakken"

Jordi Cruijff begint in februari officieel als technisch directeur van Ajax, maar draait achter de schermen nu al volop mee. Op zijn bureau ligt direct een stapel dossiers die duidelijk maken hoe groot de uitdaging in Amsterdam is.

"Genoeg dossiers dus, op het bureau van Jordi Cruijff, als hij in februari officieel begint als technisch directeur van Ajax. De ogen zijn op hem gericht, maar een nieuwe ‘Cruijff-revolutie’ zal toch voornamelijk een gezamenlijk proces moeten worden. Make Ajax Great Again, na een turbulent 2025 is dat de missie voor het nieuwe jaar", zo schrijft Lentin Goodijk namens Voetbal International.

De grootste opdracht voor Cruijff ligt volgens Goodijk niet alleen op het veld, maar vooral daarbuiten. De club raakte in drie jaar tijd maar liefst dertig bestuurders kwijt. Die onrust zorgde voor een gebrek aan continuïteit en een wankel beleid. Daarom moet Ajax eerst weer als organisatie één geheel worden. "Dat is een thema dat heel Ajax zal moeten oppakken: de eenwording."

De Raad van Commissarissen wordt opnieuw opgebouwd, met Edo Ophof als nieuwe voetbalcommissaris en binnenkort nog twee extra leden. Tegelijk loopt er een onderzoek naar het bestuursmodel, om de samenwerking binnen de club efficiënter te maken. Daarbij speelt ook de rol van Louis van Gaal een belangrijke vraag: blijft hij adviseur nu Michael van Praag en Danny Blind zijn vertrokken?

"Die bestuurlijke ontwikkelingen zullen het werk van Cruijff in hoge mate beïnvloeden, als statutair directeur heeft hij daar zelf ook een verantwoordelijkheid in." Voor Cruijff betekent het dat hij niet alleen technisch moet bouwen aan een nieuw Ajax, maar ook politiek behendig moet opereren binnen een club die zichzelf opnieuw moet uitvinden. "Naast voetbalinzicht blijft die politieke behendigheid een belangrijke competentie voor een bestuurder van Ajax. Ook daar ligt een uitdaging voor Cruijff."