AD Voetbalpodcast
'Farioli keerde sentiment bij Ajax': "Een hele grote fout geweest"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

"Cruijff kan Ajax helpen weer een grote Europese speler te worden"

Joram
bron: VoetbalPrimeur
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Jordi Cruijff wordt de nieuwe technisch directeur van Ajax. De zoon van Johan Cruijff bereikte zondag een akkoord met de Amsterdamse club. Diario Sport-verslaggever Javier Giraldo kent Jordi uit zijn tijd bij FC Barcelona, waar hij nog weleens kritiek kreeg.

"Ik denk dat Jordi's ervaring als technisch directeur en coach welbekend is – vooral als technisch directeur. Het klopt dat hij misschien weinig ervaring heeft bij grote clubs buiten FC Barcelona, maar ik denk niet dat het eerlijk is om te zeggen dat hij is waar hij is, alleen omdat hij de zoon van Johan is", zegt Giraldo tegen VoetbalPrimeur. "Bovendien is Johan bijna tien jaar geleden overleden."

Giraldo is positief over Cruijff. "Hij is een goede kandidaat. Hij kent het Europese voetbal en hij kent Ajax. Als hij de tijd krijgt, kan hij Ajax helpen weer een grote speler in Europa te worden. Dat zal niet makkelijk zijn, want voetbal is complex en het is nooit eenvoudig om de juiste spelers aan te trekken." 

"Idealiter zou hij met een sterk technisch team moeten kunnen werken. Hij is zeer bedreven in het praten met spelers en hen ervan overtuigen dat een contract bij Barça – of in dit geval bij Ajax – een aantrekkelijke optie is", aldus Giraldo over Jordi Cruijff.

Gerelateerd:
Brian Brobbey

Brobbey mist grote kansen bij Sunderland; Britse media kritisch

0
Christian Eriksen

Eriksen hoopt op terugkeer bij Ajax: "Dan is de cirkel rond"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax bestuur & beleid Jordi Cruijff
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

0
Marciano Vink

Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

0
Wim Kieft

Wim Kieft haalt uit naar Ajax: "Werd gek van dat gelul daar"

0
Aaron Bouwman

Aaron Bouwman: "Dat kon je tegen Feyenoord bijvoorbeeld zien"

0
Aaron Bouwman

Ajax-talent Aaron Bouwman: "Dat is altijd een droom geweest"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo treurig, Ajax"

0
Valentijn Driessen

Driessen schrikt enorm van Ajax: "Ze hebben er niks te zoeken!"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd