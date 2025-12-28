"Cruijff kan Ajax helpen weer een grote Europese speler te worden"

Jordi Cruijff wordt de nieuwe technisch directeur van Ajax. De zoon van Johan Cruijff bereikte zondag een akkoord met de Amsterdamse club. Diario Sport-verslaggever Javier Giraldo kent Jordi uit zijn tijd bij FC Barcelona, waar hij nog weleens kritiek kreeg.

"Ik denk dat Jordi's ervaring als technisch directeur en coach welbekend is – vooral als technisch directeur. Het klopt dat hij misschien weinig ervaring heeft bij grote clubs buiten FC Barcelona, maar ik denk niet dat het eerlijk is om te zeggen dat hij is waar hij is, alleen omdat hij de zoon van Johan is", zegt Giraldo tegen VoetbalPrimeur. "Bovendien is Johan bijna tien jaar geleden overleden."

Giraldo is positief over Cruijff. "Hij is een goede kandidaat. Hij kent het Europese voetbal en hij kent Ajax. Als hij de tijd krijgt, kan hij Ajax helpen weer een grote speler in Europa te worden. Dat zal niet makkelijk zijn, want voetbal is complex en het is nooit eenvoudig om de juiste spelers aan te trekken."

"Idealiter zou hij met een sterk technisch team moeten kunnen werken. Hij is zeer bedreven in het praten met spelers en hen ervan overtuigen dat een contract bij Barça – of in dit geval bij Ajax – een aantrekkelijke optie is", aldus Giraldo over Jordi Cruijff.