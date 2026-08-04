Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

De financiële situatie bij Ajax is in korte tijd ingrijpend veranderd. Volgens ESPN-verslaggever Cristian Willaert heeft de club een veel grotere slagkracht op de transfermarkt gekregen, en dat is voor een groot deel te danken aan de creatieve werkwijze van technisch directeur Jordi Cruijff.

In het programma Tekengeld gaat Willaert dieper in op de financiële metamorfose in de Johan Cruijff ArenA. De miljoenen uit de Champions League, in combinatie met doorgevoerde bezuinigingen en een vernieuwde salarisstructuur, geven Cruijff veel meer bewegingsvrijheid dan zijn voorgangers.

"Vroeger gold vaak dat als Ajax voor honderd miljoen verkocht, er ongeveer veertig miljoen opnieuw geïnvesteerd mocht worden", analyseert Willaert. "Door de bezuinigingen en de lagere salariskosten ligt dat nu heel anders. Een veel groter deel van de transferinkomsten kan weer in de selectie worden gestoken."