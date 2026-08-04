Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"
De financiële situatie bij Ajax is in korte tijd ingrijpend veranderd. Volgens ESPN-verslaggever Cristian Willaert heeft de club een veel grotere slagkracht op de transfermarkt gekregen, en dat is voor een groot deel te danken aan de creatieve werkwijze van technisch directeur Jordi Cruijff.
In het programma Tekengeld gaat Willaert dieper in op de financiële metamorfose in de Johan Cruijff ArenA. De miljoenen uit de Champions League, in combinatie met doorgevoerde bezuinigingen en een vernieuwde salarisstructuur, geven Cruijff veel meer bewegingsvrijheid dan zijn voorgangers.
"Vroeger gold vaak dat als Ajax voor honderd miljoen verkocht, er ongeveer veertig miljoen opnieuw geïnvesteerd mocht worden", analyseert Willaert. "Door de bezuinigingen en de lagere salariskosten ligt dat nu heel anders. Een veel groter deel van de transferinkomsten kan weer in de selectie worden gestoken."
Toch smijt de technisch directeur niet roekeloos met miljoenen. Willaert steekt de loftrompet over de slimme deals van Cruijff. "Je zou hem bijna 'Jordi Netto' kunnen noemen", lacht de clubwatcher. "Hij heeft veel spelers gehaald zonder transfersom of via constructies waarbij het risico beperkt blijft."
Als voorbeeld wijst de verslaggever naar de huurdeal met optie tot koop voor Tolu Arokodare en de naderende komst van Marc-André ter Stegen. "Die kun je na een jaar in principe ook weer terugsturen. Het zijn slimme constructies waarmee Ajax kwaliteit binnenhaalt zonder direct enorme financiële risico's te nemen."
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Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"
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